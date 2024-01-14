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Военная операция на Украине ,  
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Фицо заявил о поддержке НАТО, но с учетом национальных интересов

Фицо: Словакия останется в НАТО, но будет действовать с учетом своих интересов
Сюжет
Военная операция на Украине

Словакия остается союзником ЕС и НАТО, но будет действовать с учетом своих национальных интересов, заявил премьер республики Роберт Фицо на встрече с делегацией Конгресса США, передает TASR.

«Мы продолжим действовать как конструктивный партнер и союзник [ЕС и НАТО], только с большим упором на словацкие национальные интересы», — сказал он.

В ходе встречи участники обсудили ситуацию на Украине. По словам премьера, важно обеспечить полный, справедливый и устойчивый мир в соответствии с принципами Устава ООН. Тогда Украина сможет стабильно развиваться и вступить в Евросоюз, выполнив необходимые для этого условия.

Он отметил, что Словакия не предоставляет военную помощь Киеву, но оказывает гуманитарную — предпринимает шаги по разминированию территорий.

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Политика
Роберт Фицо

Словакия после победы Фицо на парламентских выборах осенью 2023 года выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Евросоюз. Премьер подчеркивал, что Братислава испытывает более серьезные проблемы, поэтому не будет поддерживать Киев.

Украинские власти прозвали Фицо «мини-Орбаном» — в честь его венгерского коллеги Виктора Орбана, который также заявлял, что Украина не готова присоединиться к блоку.

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Премьер критиковал стратегию Запада по Украине, отмечая, что поставки оружия, выделение многомиллиардной помощи и антироссийские санкции не работают.

Российские власти выступают против военной помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

Теги
Роберт Фицо НАТО ЕС Словакия Военная операция на Украине
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