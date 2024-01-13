Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на площади 70 тыс. квадратов

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на 70 тыс. кв. м

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах локализован на площади 70 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС. Общая площадь склада, по данным ведомства, более 122 тыс. кв. м.

Также произошло обрушение на площади 40 кв. м, уточнили в МЧС.

Возгорание на складе на Московском шоссе, 153, началось утром 13 января. Данных о пострадавших не поступало.

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Пожару присвоен пятый, наивысший ранг сложности. Прокуратура Пушкинского района, где находится склад, начала проверку из-за возгорания. Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что проведет анализ воздуха в районе происшествия «на содержание приоритетных загрязняющих веществ».

Wildberries сообщила, что людей из здания эвакуировали. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, чьи заказы были утрачены, и предоставить компенсацию продавцам, чьи товары оказались повреждены или сгорели.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что в качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог, но отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы. О том, что следствие рассматривает версию поджога, сообщил также телеграм-канал SHOT.