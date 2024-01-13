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Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах

Фото: procspb / Telegram
Фото: procspb / Telegram

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга проводит проверку из-за возгорания склада маркетплейса Wildberries в Шушарах, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности», — сказано в сообщении.

На место пожара выехал и.о. прокурора Пушкинского района Михаил Носенок.

Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что его специалисты выехали в район пожара «для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки». О результатах исследования сообщат позднее.

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах
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Возгорание на складе, расположенном на Московском шоссе, 153, началось утром 13 января. Размер горящего комплекса 350 на 350 м, то есть его общая площадь — более 122 тыс. кв. м.

Площадь пожара — 50 тыс. кв. м. Ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. В тушении к 10:00 принимали участие более 270 человек и 57 единиц техники МЧС.

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Данных о пострадавших не поступало. Wildberries сообщила, что людей из здания эвакуировали. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, чьи заказы были утрачены, и предоставить компенсацию продавцам, чьи товары оказались повреждены или сгорели.

В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник РБК, близкий к МЧС. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы. О том, что следствие рассматривает версию поджога, сообщает также телеграм-канал SHOT.

Теги
Wildberries Шушары Санкт-Петербург пожары прокуратура
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