Франция уничтожила 27 млн монет из-за неправильных звезд

Монетный двор Парижа уничтожил и повторно отчеканил 27 млн монет после того, как Евросоюз не одобрил их дизайн, сообщает Politico.

Монетный двор в ноябре 2023 года выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком, не уточнив у ЕС требования к дизайну. Позже в Еврокомиссии заявили, что изображения звезд на флаге ЕС на монетах изобразили неправильно.

В середине декабря Франция представила обновленный вариант монет, Еврокомиссия его одобрила. Дизайн не раскрывается — новые монеты покажут весной 2024 года.

Министерство экономики Франции заявили, что монетный двор возьмет на себя расходы по перечеканке монет, поскольку он является автономной публичной компанией, а не частью французской администрации. В связи с этим расходов из бюджета страны не будет, утверждает министерство.

Ранее глава французского монетного двора Марк Шварц заявил, что «французское государство» несет ответственность за перечеканку монет, передает La Lettrе. Издание писало, что на это придется потратить до €1,2 млн из бюджета учреждения.

По данным La Lettrе, монетный двор отчеканил монеты, не дожидаясь одобрения Еврокомиссии, чтобы успеть представить монеты министру экономики Франции Бруно Лё Мэру во время его визита в штаб-квартиру учреждения 7 ноября. Чтобы успеть к сроку, сотрудники монетного двора работали в три смены четыре дня подряд.

Согласно законодательству ЕС, государства-участники союза могут менять национальные монеты евро каждые 15 лет, но им нужно одобрение от Еврокомиссии и других правительств еврозоны. Их необходимо проинформировать и выждать семь дней, в течение которых они могут высказать замечения. По данным Politico, французский монетный двор неофициально связался с ЕК в ноябре, отчеканил монеты и только потом обратился с официальной просьбой об утверждении дизайна.