У берегов Сардинии нашли десятки тысяч древних монет

Несколько десятков тысяч древних монет нашли у берегов Сардинии, сообщает The Associated Press со ссылкой на министерство культуры Италии.

Монеты первой половины IV века обнаружили в морской траве недалеко от северо-восточного берега средиземноморского острова

Неизвестный дайвер заметил «что-то металлическое» недалеко от побережья и предупредил власти, которые направили на место водолазов.

По данным министерства, монеты в основном были найдены на обширном участке песка между подводными водорослями и пляжем. В ведомстве заявили, что, учитывая расположение и форму морского дна, поблизости могут быть остатки обломков корабля.

Точное количество найденных монет все еще устанавливается. Согласно заявлению министерства, их может быть от 30 тыс. до 50 тыс.

В октябре археологи Шотландии нашли старинный клад из серебряных и бронзовых монет, он был спрятан в камине старого домика и, возможно, принадлежал главе шотландского клана Макдональдов.

36 серебряных и бронзовых монет более 300 лет хранились в небольшом горшке, спрятанном в так называемом летнем домике, который традиционно связывали с Аласдером Руадом Маклейном Макдональдом из Гленко. Он был главой местного клана Макдональдов между 1646 и 1692 годами.

Летний домик был охотничьим приютом и местом для пиршеств вождей клана и их приближенных. В ходе раскопок были обнаружены остатки дорогостоящей по тем временам керамики и другие артефакты, благодаря которым исследователи смогли составить картину типичной жизни местной элиты XVII века.