 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У берегов Сардинии нашли десятки тысяч древних монет

Минкульт Италии: у берегов Сардинии нашли десятки тысяч древних монет

Несколько десятков тысяч древних монет нашли у берегов Сардинии, сообщает The Associated Press со ссылкой на министерство культуры Италии.

Монеты первой половины IV века обнаружили в морской траве недалеко от северо-восточного берега средиземноморского острова

Неизвестный дайвер заметил «что-то металлическое» недалеко от побережья и предупредил власти, которые направили на место водолазов.

По данным министерства, монеты в основном были найдены на обширном участке песка между подводными водорослями и пляжем. В ведомстве заявили, что, учитывая расположение и форму морского дна, поблизости могут быть остатки обломков корабля.

Точное количество найденных монет все еще устанавливается. Согласно заявлению министерства, их может быть от 30 тыс. до 50 тыс.

В октябре археологи Шотландии нашли старинный клад из серебряных и бронзовых монет, он был спрятан в камине старого домика и, возможно, принадлежал главе шотландского клана Макдональдов.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

36 серебряных и бронзовых монет более 300 лет хранились в небольшом горшке, спрятанном в так называемом летнем домике, который традиционно связывали с Аласдером Руадом Маклейном Макдональдом из Гленко. Он был главой местного клана Макдональдов между 1646 и 1692 годами.

Летний домик был охотничьим приютом и местом для пиршеств вождей клана и их приближенных. В ходе раскопок были обнаружены остатки дорогостоящей по тем временам керамики и другие артефакты, благодаря которым исследователи смогли составить картину типичной жизни местной элиты XVII века.

Теги
Сардиния Италия монеты
Материалы по теме
Большинство россиян высказались против вывода монет из оборота
Финансы
Нацбанк Украины выпустил монету с борщом
Финансы
ЦБ выпустил памятные монеты «Белка обыкновенная» с 1 кг золота и серебра
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Росавиация выяснила, что привело к посадке A320 в поле под Новосибирском Общество, 06:56
Военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard в ДНР Политика, 06:47
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
У берегов Сардинии нашли десятки тысяч древних монет Общество, 06:08
На акциях в поддержку Палестины в Лондоне задержали около 30 человек Политика, 05:48
Соперник Эрдогана проиграл на выборах главы своей партии Политика, 05:20
Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности отца Политика, 05:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Берлине ребенок и полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» Общество, 04:42
В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев Политика, 04:23
ЦАХАЛ заявила, что не целилась в школу под управлением ООН в секторе Газа Политика, 04:00
Axios узнал о разногласиях в предвыборной команде Байдена из-за Израиля Политика, 03:40
В Баку рассказали об ожидании ответа от Еревана на мирные предложения Политика, 03:15
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10