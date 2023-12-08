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В России выпустили монету с Леонидом Гайдаем

Банк России выпустил трехрублевую монету с Леонидом Гайдаем
В сообщении о выпуске монеты ЦБ назвал Гайдая «выдающимся кинорежиссером, чей юмор неподвластен времени». В этом году знаменитому режиссеру могло бы исполниться 100 лет
Фото: Банк России
Фото: Банк России

Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты с номиналом 3 рубля с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая. В сообщении ЦБ он назван выдающимся режиссером, юмор которого «легок, искрометен и понятен любому зрителю».

«Его фильмы — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие — почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

На монете — портрет Гайдая, держащего на руках любимого питомца, собаку породы фокстерьер по кличке Рича. Монета имеет форму круга диаметром 39 мм, массу драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, пробу сплава — 925. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

В России выпустили монету с Леонидом Гайдаем
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«Жалко до слез, но все-таки режу». 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая
Life
Фото:Василий Малышев / РИА Новости

Леонид Гайдай родился в Амурской области, а детство его прошло в Иркутске. Сразу же по окончании школы, через два дня после начала Великой Отечественной войны, он попытался записаться в армию. Изначально его не взяли, однако в итоге будущему режиссеру все же удалось попасть на фронт. В 1943 году Гайдай подорвался на мине и был признан непригодным для военной службы. После войны он поступил во ВГИК.

Еще будучи студентом, он работал режиссером-практикантом, а также снялся как актер в комедии Бориса Барнета «Ляна» (1955). С 1955 года Гайдай — режиссер киностудии «Мосфильм». Первый фильм «Долгий путь» (1956) он поставил по сибирским рассказам Владимира Короленко. К жанру сатирической комедии режиссер обратился только в следующей работе — «Жених с того света» (1958).

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В 1961 году режиссер снял короткометражный фильм «Пес Барбос и необычный кросс», в котором впервые появилась знаменитая троица: Бывалый, Трус и Балбес. На волне успеха режиссер поставил новую короткометражку — «Самогонщики» (1962). Ее герои позже появились в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) и в «Кавказской пленнице» (1966).

В 1968 году Гайдай снял картину «Бриллиантовая рука». В 1971 году на экраны вышла комедия «12 стульев». В 1970-е годы Гайдай поставил еще две комедии, вошедшие в золотой фонд отечественного кино: «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Не может быть!» (1975). В начале 1980-х на экраны вышли комедии «За спичками» (1980) и «Спортлото-82» (1982).

Гайдай скончался 19 ноября 1993 года на 71-м году жизни в результате тромбоэмболии легочной артерии. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. В январе этого года режиссеру исполнилось бы 100 лет.

Режиссер удостоен звания народный артист СССР, награжден премиями «Золотой овен» и призом РТР «Золотой билет» «За лучшую отечественную комедию» (фильм «Бриллиантовая рука»). Во время войны также был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦБ монета кино Леонид Гайдай

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