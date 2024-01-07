В Ростовской области нашли клад с серебряными монетами петровской эпохи
В городе Азове Ростовской области во время археологических раскопок нашли клад из 24 серебряных монет эпохи начала правления царя Петра I, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского.
«В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты — копейки Петровского времени, <...> так называемая чешуя, <...> это еще по архаической технологии, их делали овальной формы», — заявил Масловский (цитата по ТАСС).
По его словам, по меркам той эпохи такая сумма была сравнима с подушной податью с крестьянина как минимум за шесть месяцев.
Говоря об итогах года археологических раскопок, ученый также причислил к крупным находкам в Азове оборонительную линию I века нашей эры с частоколом и рвом, что позволило создать реконструкцию исторических событий.