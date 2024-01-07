В Ростовской области нашли клад с серебряными монетами петровской эпохи

В городе Азове Ростовской области во время археологических раскопок нашли клад из 24 серебряных монет эпохи начала правления царя Петра I, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского.

«В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты — копейки Петровского времени, <...> так называемая чешуя, <...> это еще по архаической технологии, их делали овальной формы», — заявил Масловский (цитата по ТАСС).

По его словам, по меркам той эпохи такая сумма была сравнима с подушной податью с крестьянина как минимум за шесть месяцев.

Говоря об итогах года археологических раскопок, ученый также причислил к крупным находкам в Азове оборонительную линию I века нашей эры с частоколом и рвом, что позволило создать реконструкцию исторических событий.

Азов относят к крупнейшим археологическим памятникам в Ростовской области. Ранее на практически половине его территории находилось средневековое поселение Азак, которое в XIV веке было одним из центров мировой торговли мехами. Об этом поселении стало известно благодаря раскопкам, так как средневековые карты или хроники с описанием города не сохранились.