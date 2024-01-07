 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Ростовской области нашли клад с серебряными монетами петровской эпохи

В Ростовской области нашли клад с серебряными монетами эпохи Петра I

В городе Азове Ростовской области во время археологических раскопок нашли клад из 24 серебряных монет эпохи начала правления царя Петра I, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского.

«В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты — копейки Петровского времени, <...> так называемая чешуя, <...> это еще по архаической технологии, их делали овальной формы», — заявил Масловский (цитата по ТАСС).

По его словам, по меркам той эпохи такая сумма была сравнима с подушной податью с крестьянина как минимум за шесть месяцев.

Говоря об итогах года археологических раскопок, ученый также причислил к крупным находкам в Азове оборонительную линию I века нашей эры с частоколом и рвом, что позволило создать реконструкцию исторических событий.

ЦБ выпустил памятные монеты «Белка обыкновенная» с 1 кг золота и серебра
Финансы
Азов относят к крупнейшим археологическим памятникам в Ростовской области. Ранее на практически половине его территории находилось средневековое поселение Азак, которое в XIV веке было одним из центров мировой торговли мехами. Об этом поселении стало известно благодаря раскопкам, так как средневековые карты или хроники с описанием города не сохранились.

Теги
Россия Ростовская область Азов Клад Петр I монеты
Материалы по теме
ЦБ выпустил памятные монеты «Белка обыкновенная» с 1 кг золота и серебра
Финансы
Банк России выпустил монеты со Смешариками
Финансы
В обращение вышли первые монеты с Карлом III
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Глава МИД Италии призвал создать объединенную армию Евросоюза Политика, 17:09
В Ростовской области нашли клад с серебряными монетами петровской эпохи Общество, 16:55
Ярославский «Локомотив» закрепился в лидерах регулярного чемпионата КХЛ Спорт, 16:51
В ДНР нашли признаки картеля на рынке яиц Экономика, 16:24
Жителей США попросили помочь найти оторвавшуюся в полете дверь Boeing Общество, 15:57
Союз конькобежцев оказал финансовую помощь семье скончавшейся Середы Спорт, 15:44
Что будет с ценами на запчасти в 2024 году. Прогнозы Авто, 15:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Владелец «Пятерочки» объяснил случаи задержки поставок курицы морозами Бизнес, 15:34
Норвежские биатлонисты выиграли десятую подряд эстафету на Кубке мира Спорт, 15:30
Орбан получил шанс возглавить высший политический орган ЕС Политика, 15:24
В Брянской области сбили украинский беспилотник Политика, 14:56
Умер режиссер Олег Рябоконь Общество, 14:34
Чемпион России в составе ЦСКА бразилец Жо возобновил карьеру в 36 лет Спорт, 14:26
Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун» Политика, 14:04