Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой
Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters. Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.
Байден добавил, что Вашингтон отреагирует на хуситов, если они продолжат «свое возмутительное поведение».
В декабре 2023 года участились нападения на суда в Красном море на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Хуситы преимущественно атаковали торговые и коммерческие суда с помощью крылатых ракет.
19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» с целью обеспечить безопасное судоходство в Красном море.
12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк». В результате ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения.
По данным хуситов, атаке подверглись авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Саны, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе, аэропорт в городе Абс на северо-западе.