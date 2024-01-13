Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters. Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.

Байден добавил, что Вашингтон отреагирует на хуситов, если они продолжат «свое возмутительное поведение».

В декабре 2023 года участились нападения на суда в Красном море на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Хуситы преимущественно атаковали торговые и коммерческие суда с помощью крылатых ракет.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» с целью обеспечить безопасное судоходство в Красном море.

12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк». В результате ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения.

По данным хуситов, атаке подверглись авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Саны, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе, аэропорт в городе Абс на северо-западе.