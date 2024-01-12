Генерал ВСУ призвал поставить Киеву американские «Бородавочники»

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий Сухопутными войсками страны Александр Сырский призвал поставить Киеву американские штурмовики А-10, сообщает Reuters.

«Я бы говорил о А-10 как о варианте, если они будут нам переданы. Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте», — сказал Сырский.

А-10 Warthog («Бородавочник») — это одноместный двухдвигательный штурмовик, который способен оказывать авиационную поддержку сухопутных войск, поражать танки, бронемашины и другие наземные цели. Находится на вооружении американских ВВС с 1976 года.

22 июля 2022 года министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл заявил, что Вашингтон может отказаться от штурмовиков и передать их Украине.

С начала российской военной операции на Украине США неоднократно поддерживали Киев поставками оружия, боеприпасов и техники.

11 января 2024 года координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США прекратили поставку оружия Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле настаивают, что они не изменят исход военной операции и только затянут конфликт.