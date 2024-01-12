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Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился в церковный суд

Протоиерей Уминский, запрещенный в служении, повторно не явился в церковный суд
Протоиерей Алексей Уминский
Протоиерей Алексей Уминский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Протоиерей Алексей Уминский, запрещенный в служении, повторно не явился на заседание Епархиального суда Москвы, сообщил РБК источник, знакомый с ходом дела.

Он добавил, что Уминский не выходит на связь.

Информацию о повторной неявке Уминского на церковный суд подтвердил также источник агентства «РИА Новости» в Московской епархии. Он добавил, что Уминский не объяснил причину отсутствия.

Днем ранее, 11 января, Уминский также не пришел на заседание по своему делу, рассказал РБК зампредседателя суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Заседание не состоялось и было перенесено. Цыпин уточнил, что если Уминский не явится без уважительной причины три раза, то дело будут рассматривать без его присутствия.

Цыпин также добавил, что процесс против Уминского связан с «неисполнением распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы».

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10 января РПЦ опубликовала указ о запрете Уминского в служении, датированный 3 января. В тексте говорилось, что священник «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела». В день опубликования указа религиовед Ксения Лученко выложила в своем телеграм-канале «Православие и зомби» бумажную версию документа и вызов Уминского в Епархиальный суд Москвы.

Об отстранении Уминского от должности настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах и запрете протоиерея в служении стало известно 5 января.

В ноябре 2023 года Уминский дал экс-главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (признан иноагентом в России) интервью, в котором посоветовал православным, не желающим молиться за победу и военную операцию, выбирать храмы, где «больше молятся о мире, нежели о победе».

Новым настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах назначили протоиерея Андрея Ткачева.

Теги
Алексей Уминский РПЦ религия суд
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