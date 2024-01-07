Протоиерей Ткачев подтвердил свое назначение настоятелем вместо Уминского

Протоиерей Андрей Ткачев подтвердил свое назначение настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах вместо протоиерея Алексея Уминского, которого запретили в служении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ткачев обратил внимание на большое количество «шума из-за замещения одним священником другого». «То, что тяжело о. Алексею Уминскому, то, что о. Андрей Ткачев тоже, мягко говоря, вырван из привычного течения жизни, никого толком не волнует. Копья ломаются о политические мифологемы», — написал он.

По словам Ткачева, «и покруче дела были, да все выровнялось, исправилось и успелось забыться». «Так и здесь будет», — добавил протоиерей.

Предыдущим настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Басманном районе Москвы был протоиерей Алексей Уминский. 5 января бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), историк культуры Николай Подосокорский и религиовед Ксения Лученко сообщили, что его отстранили от должности и запретили в служении.

Лученко и Венедиктов писали, что в храме сменился настоятель. Как уточняла Лученко, речь шла Ткачеве. Он до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но в феврале того года проклял участников Евромайдана, а впоследствии не раз выступал с критикой Украины и поддержкой действий России. После появления сведений о назначении Ткачева Подосокорский показал видео, на котором тот впервые обращается к прихожанам в качестве настоятеля в канун Рождества.

Уминский в ноябре 2023 года дал интервью Венедиктову, где отметил, что «война не делает никого лучше». «Ни один народ, в этой войне противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, щедрее — нет, ничего этого не происходит», — сказал протоиерей.

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Он посоветовал православным, которые не желают посещать храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять» и «больше молятся о мире, нежели о победе».