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РПЦ опубликовала запрет в служении Уминского после письма в его поддержку

РПЦ опубликовала запрет в служении протоиерея Уминского после письма в поддержку
Протоиерей Алексей Уминский
Протоиерей Алексей Уминский (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

На сайте московской епархии Русской православной церкви опубликован указ о запрете в служении протоиерея Алексия Уминского, датированный 3 января. 9 января письмо в его поддержку к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подписали более 2,7 тыс. человек, в том числе известные общественные деятели.

«Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах гор. Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы», — говорится в публикации РПЦ.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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