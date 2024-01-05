Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений

Протоиерей Уминский выступал с антивоенных позиций. На его место назначили проклявшего участников Евромайдана священника Андрея Ткачева

Протоиерей Алексий Уминский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского запретили в служении. Об этом сообщили в телеграм-каналах бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), историк культуры Николай Подосокорский и религиовед Ксения Лученко.

По словам Лученко и Венедиктова, в храме новый настоятель. Лучинова уточняет, что речь о протоиерее Андрее Ткачеве. Он до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), но в феврале того года проклял участников Евромайдана, а впоследствии не раз выступал с критикой Украины и поддержкой действий России.

Алексей Уминский и Андрей Ткачев отказались от комментариев. На сайте храма Уминский до сих пор указан настоятелем. РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и в Храм Святой Троицы в Хохлах.

Уминский стал настоятелем храма в 1993 году.В 2011-м в тексте «Немолчащая Церковь» он предложил Церкви заступаться за людей перед государством, ставить неудобные вопросы. В 2017 году он записал видеообращение в защиту председателя карельского отделения «Мемориала» (центр внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом), историка Юрия Дмитриева, а в 2019-м подписал открытое письмо священников в защиту заключенных по «московскому делу» и приходил в суды поддержать обвиняемых. В 2020 году протоиерей выступал за смягчение приговора фигурантам дела «Нового величия».

В 2021 году Уминский призывал власти проявить христианское милосердие и допустить врача к оппозиционеру Алексею Навальному, который тогда держал голодовку.

В 2022-м, говоря о позиции РПЦ по поводу боевых действий, Уминский отмечал, что Церковь веками «просто верна своим верноподданническим традициям» и сообщил, что не разделяет этой позиции. Он говорил, что всячески поддерживает подписантов открытого письма священнослужителей, выступивших с критикой действий России на Украине.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В ноябре 2023 года Уминский дал интервью Венедиктову, где отметил, что «война не делает никого лучше». «Ни один народ в этой войне противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, щедрее — нет, ничего этого не происходит», — сказал протоиерей.

Он посоветовал православным, которые не желают посещать храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять», и «больше молятся о мире, нежели о победе».