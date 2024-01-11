Уминский не пришел в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси
Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы, сообщил РБК зампредседателя суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», — сказал Цыпин. По его словам, причина, по которой Уминский не пришел в суд, неизвестна, с ним не могут связаться.
«После неявки в третий раз без всяких уважительных причин дело рассматривается без присутствия обвиняемого», — заявил зампредседателя суда. Он также уточнил, что дело священнослужителя связано с «неисполнением распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы».
О том, что священника вызвали в церковный суд 11 января, накануне сообщил телеграм-канал «Православие и зомби». В опубликованном каналом скане документа о вызове в суд причиной называется «церковное правонарушение, связанное с отказом [от] чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».
В начале января бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), историк культуры Николай Подосокорский и религиовед Ксения Лученко сообщили, что Уминского отстранили от настоятельства в столичном храме Троицы в Хохлах и запретили в служении.
Незадолго до этого, в ноябре прошлого года, протоиерей в интервью Венедиктову сказал, что «война не делает никого лучше». «Ни один народ, в этой войне противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, щедрее — нет, ничего этого не происходит», — подчеркнул священнослужитель.
Вместо Уминского настоятелем храма был назначен Андрей Ткачев. Он до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата, но в феврале того года проклял участников Евромайдана, а впоследствии не раз выступал с критикой Украины и поддержкой действий России.
После запрещения в служении Уминского более 2,7 тыс. человек, в том числе прихожане храма Троицы в Хохлах, подписали открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение. Среди подписавшихся — учредитель фонда помощи хосписам «Вера», прихожанка храма Святой Троицы Нюта Федермессер, а также сотрудники и волонтеры фонда «Дом с маяком», включая учредителя фонда Лиду Мониаву и исполнительного директора Марину Власову.
После письма в поддержку протоиерея на сайте Московской епархии был опубликован указ о запрещении в служении Уминского, датированный 3 января. В нем говорится, что настоятель храма Троицы в Хохлах «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».