Протоиерей Уминский не пришел в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси

Уминский не пришел в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси

Дело против известного православного священника связано с «неисполнением распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы», пояснили в церковном суде

Алексей Уминский (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы, сообщил РБК зампредседателя суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», — сказал Цыпин. По его словам, причина, по которой Уминский не пришел в суд, неизвестна, с ним не могут связаться.

«После неявки в третий раз без всяких уважительных причин дело рассматривается без присутствия обвиняемого», — заявил зампредседателя суда. Он также уточнил, что дело священнослужителя связано с «неисполнением распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы».

О том, что священника вызвали в церковный суд 11 января, накануне сообщил телеграм-канал «Православие и зомби». В опубликованном каналом скане документа о вызове в суд причиной называется «церковное правонарушение, связанное с отказом [от] чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

В начале января бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), историк культуры Николай Подосокорский и религиовед Ксения Лученко сообщили, что Уминского отстранили от настоятельства в столичном храме Троицы в Хохлах и запретили в служении.

Незадолго до этого, в ноябре прошлого года, протоиерей в интервью Венедиктову сказал, что «война не делает никого лучше». «Ни один народ, в этой войне противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, щедрее — нет, ничего этого не происходит», — подчеркнул священнослужитель.

Вместо Уминского настоятелем храма был назначен Андрей Ткачев. Он до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата, но в феврале того года проклял участников Евромайдана, а впоследствии не раз выступал с критикой Украины и поддержкой действий России.

После запрещения в служении Уминского более 2,7 тыс. человек, в том числе прихожане храма Троицы в Хохлах, подписали открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение. Среди подписавшихся — учредитель фонда помощи хосписам «Вера», прихожанка храма Святой Троицы Нюта Федермессер, а также сотрудники и волонтеры фонда «Дом с маяком», включая учредителя фонда Лиду Мониаву и исполнительного директора Марину Власову.

После письма в поддержку протоиерея на сайте Московской епархии был опубликован указ о запрещении в служении Уминского, датированный 3 января. В нем говорится, что настоятель храма Троицы в Хохлах «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».