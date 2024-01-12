 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену

Байден: США ударили по хуситам в Йемене, дальнейшие меры примут без колебаний
Байден подтвердил ночные удары США и Британии по Йемену и пообещал не колебаться в случае сохранения угрозы торговле со стороны хуситов. Базы боевиков были атакованы «Томагавками» и ударами истребителей
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами и используемым для нарушения свободы судоходства в Красном море. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал или позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал Байден.

Удары подтвердил и британский премьер Риши Сунак, он назвал произошедшее самообороной. Он пояснил, что хуситские боевики нападали на британские суда, а неоднократные предупреждения международного сообщества не смогли изменить ситуацию.

Взрывы раздались ночью в йеменской столице — Сане, а также нескольких городах: Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». По сведениям CNN, «Томагавки» запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море.

Хуситы объявили в Йемене мобилизацию для участия в войне в секторе Газа
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Президент США назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения боевиков на грузовые суда в Красном море, во время которых были впервые в истории применены противокорабельные баллистические ракеты. Хуситами совершено 27 нападений, которые затронули свыше 50 государств, а экипажи из более чем 20 стран находились под угрозой или были взяты в заложники, из-за чего 2 тыс. судов вынужденно сменили маршруты.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«А 9 января хуситы предприняли свою самую крупную атаку на сегодняшний день, нацелившись непосредственно на американские корабли», — подчеркнул Байден.

Президент США напомнил, что 13 государств в начале января выступили с «недвусмысленным предупреждением» хуситам о прекращении атак и грядущей ответственности, если те продолжаться. Более того, продолжил он, Совбез ООН в середине месяца принял резолюцию с требованием прекратить атаковать торговые суда.

После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет
Политика

Резолюцию в Совбезе ООН приняли 11 голосами «за», никто не проголосовал против; Россия, Алжир и Мозамбик воздержались. Хуситам следует «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру», говорилось в документе.

Российский постпред Василий Небензя увидел в проекте резолюции намерение США не добиться безопасности в регионе, а получить косвенное «благословение» от Совбеза ООН. Он осудил нападения хуситов на гражданские суда, но призвал обратить внимание на «очень жесткие» действия Израиля в секторе Газа.

Угрозы правам судоходства в Красном море являются «глобальной проблемой, требующей глобальных действий», подчеркнула американский постпред Линда Томас-Гринфилд.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден США Йемен хуситы Великобритания Австралия Бахрейн Канада Нидерланды
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Иран направил эсминец в Красное море после уничтожения США лодок хуситов
Политика
Sky News Arabiya сообщила об атаке хуситов на корабль США в Красном море
Политика
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
The Jerusalem Post сообщила об атаке по посольству США в Ираке Политика, 04:06
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны Политика, 04:05
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену Политика, 03:44
Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке Политика, 03:26
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида» Политика, 03:11
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет Политика, 02:57
Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной Политика, 02:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
США и Британия нанесли удары по Йемену Политика, 02:40
Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада Политика, 02:16
«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании Спорт, 02:04
Завод Tesla временно прекратит работу на фоне ситуации в Красном море Бизнес, 01:59
В Москве наркоторговец угнал машину таможенников по пути на допрос Общество, 00:57
США и Британия нанесут удары по хуситам в Йемене Политика, 00:25
Элтон Джон выставит на аукцион серебряные ботинки и кабриолет Общество, 00:19