Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену

Байден: США ударили по хуситам в Йемене, дальнейшие меры примут без колебаний

Байден подтвердил ночные удары США и Британии по Йемену и пообещал не колебаться в случае сохранения угрозы торговле со стороны хуситов. Базы боевиков были атакованы «Томагавками» и ударами истребителей

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами и используемым для нарушения свободы судоходства в Красном море. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал или позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал Байден.

Удары подтвердил и британский премьер Риши Сунак, он назвал произошедшее самообороной. Он пояснил, что хуситские боевики нападали на британские суда, а неоднократные предупреждения международного сообщества не смогли изменить ситуацию.

Взрывы раздались ночью в йеменской столице — Сане, а также нескольких городах: Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». По сведениям CNN, «Томагавки» запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море.

Президент США назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения боевиков на грузовые суда в Красном море, во время которых были впервые в истории применены противокорабельные баллистические ракеты. Хуситами совершено 27 нападений, которые затронули свыше 50 государств, а экипажи из более чем 20 стран находились под угрозой или были взяты в заложники, из-за чего 2 тыс. судов вынужденно сменили маршруты.

«А 9 января хуситы предприняли свою самую крупную атаку на сегодняшний день, нацелившись непосредственно на американские корабли», — подчеркнул Байден.

Президент США напомнил, что 13 государств в начале января выступили с «недвусмысленным предупреждением» хуситам о прекращении атак и грядущей ответственности, если те продолжаться. Более того, продолжил он, Совбез ООН в середине месяца принял резолюцию с требованием прекратить атаковать торговые суда.

Резолюцию в Совбезе ООН приняли 11 голосами «за», никто не проголосовал против; Россия, Алжир и Мозамбик воздержались. Хуситам следует «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру», говорилось в документе.

Российский постпред Василий Небензя увидел в проекте резолюции намерение США не добиться безопасности в регионе, а получить косвенное «благословение» от Совбеза ООН. Он осудил нападения хуситов на гражданские суда, но призвал обратить внимание на «очень жесткие» действия Израиля в секторе Газа.

Угрозы правам судоходства в Красном море являются «глобальной проблемой, требующей глобальных действий», подчеркнула американский постпред Линда Томас-Гринфилд.