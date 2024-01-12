Завод Tesla временно прекратит работу на фоне ситуации в Красном море

Tesla решила приостановить производство большей части автомобилей на своем заводе недалеко от Берлина на две недели из-за нехватки комплектующих, которая возникла в связи с изменением транспортных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние на производство в Грюнхайде», — говорится в заявлении Tesla. В компании объяснили, что из-за более длительного времени на транспортировку компонентов происходит разрыв в цепочках поставок.

В Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург недалеко от Берлина) находится один из заводов компании. Его работу приостановят с 29 января по 11 февраля 2024 года.

С середины октября на фоне войны Израиля и ХАМАС в Красном море происходят нападения йеменских хуситов на корабли. Хуситы заявляли, что будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые израильскими компаниями или принадлежащие им. В связи с этим ряд судоходных компаний приостановили перевозки в регионе или перестроили маршруты, что увеличило время следования грузов и стоимость перевозок.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (в ней решили поучаствовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Испания и др.) по защите коммерческих судов от нападений. В январе 2024 года США, Британия и их ключевые союзники сделали последнее предупреждение хуситам о недопустимости атак торговых кораблей. 11 января Wall Street Journal написала, США и Великобритания готовятся к нанесению ударов по хуситским повстанцам после того, как те проигнорировали ультиматум.