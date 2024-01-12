WSJ: США и Британия приготовились к ударам по хуситам в Йемене

США и Британия приготовились к ударам по хуситам в Йемене

Хуситы не перестали атаковать суда в Красном море после ультиматума, западные страны выбрали цели для ударов. Совбез ООН ранее принял резолюцию по этой проблеме, которую Москва сочла «благословением» для коалиции с США

Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images

США и Великобритания готовятся к нанесению ударов по хуситским повстанцам в Йемене после того, как группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море, пишет Wall Street Journal.

Наиболее вероятными целями станут площадки для запуска ракет и беспилотников, радары и склады оружия вокруг йеменских городов Ходейда и Хаджа, а также инфраструктура в столице страны — городе Сана, сообщили западные дипломаты руководителям морских перевозчиков. Собеседники в Пентагоне уточнили, что ударами попытаются снизить число нападений хуситов, не провоцируя при этом новых конфликтов в и без того неспокойном регионе.

США будут наносить удары с помощью авиации и флота по ключевым военным базам и судам хуситов, Британия может отправить военные самолеты и корабли, сообщает The Times. По ее сведениям, в британском правительстве беспокоятся, что ситуация может быстро выйти из-под контроля, а потом любые военные действия будут носить ограниченный характер. О подготовке военного ответа также узнала The Guardian.

Утром 11 января британский премьер Риши Сунак обсудил проблему хуситов с египетским президентом Абдулом Фаттахом ас-Сиси, провел экстренное заседание Совета нацбезопасности, а вечером собрал министров.

«Вы не проводите экстренное заседание кабинета министров, если не рассматриваете военный ответ», — указал Sky News бывший британский посол в нескольких странах Ближнего Востока Уильям Пэти.

«Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет», — сказал Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует север и запад Йемена.

США, Британия и их ключевые союзники сделали последнее предупреждение хуситам о недопустимости атак торговых кораблей около недели назад. Белый дом с партнерами до сих пор не желали слишком решительно реагировать на проблему хуситов — отчасти из-за поддержки боевиков Ираном и нежелания давать повод для начала крупной региональной войны, поясняли источники WSJ среди западных советников и сотрудников служб безопасности.

Совбез ООН в середине января принял резолюцию, призывающую хуситов «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру». Ее предложили США и Япония, за высказались 11 стран, против никто не голосовал. Россия, Алжир и Мозамбик воздержались.

Эта резолюция не должна создавать прецедента, заявил российский постпред Василий Небензя и призвал признать «прямые последствия» «очень жестоких военных операций Израиля», которые тот ведет в Секторе Газа. Он выступил с осуждением нападений на гражданские суда, но выразил мнение, что целью резолюции является косвенное получение «благословения» от Совбеза ООН для действий возглавляемой США коалиции, а не обеспечение безопасности. Угроза возможности судоходства в Красном море является «глобальной проблемой, требующей глобальных действий», подчеркнула американский постпред Линда Томас-Гринфилд.