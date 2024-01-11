Медведев назвал число привлеченных на службу в зону спецоперации за год

Медведев: в 2023 году службу в армии в зоне спецоперации начали 500 тыс. человек

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

За весь 2023 год на военную службу в Вооруженные силы России для отправки в зону спецоперации приняли более 500 тыс. человек, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками. Видеозапись со встречи он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тыс. человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тыс. — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тыс. граждан в качестве добровольцев», — сказал он.

В декабре Медведев отчитывался со ссылкой на данные Минобороны, что за 11 месяцев 2023 года на службу в Вооруженные силы приняли 452 тыс. человек. В конце декабря оборонное ведомство сообщило, что на тот момент в Вооруженных силах по контракту служили более 640 тыс. человек.

После завершения частичной мобилизации в октябре 2022 года военкоматы сосредоточились на укомплектовании войск только за счет приема добровольцев и контрактников, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска. Уже набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс., и поток контрактников и добровольцев не сокращается. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — отметил президент.