При перехвате беспилотника в Тульской области никто не пострадал

В Тульской области никто не пострадал при перехвате дрона ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Тульской области нет жертв и разрушений в результате перехвата беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство по региональной безопасности.

По данным ведомства, система ПВО перехватила украинский дрон самолетного типа вдали от населенных пунктов. Повреждений инфраструктуры также не было.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.

В ночь на 11 января Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать три российских региона, в том числе Тульскую область, с помощью дронов. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили все беспилотники, пострадавших не было ни в одной из областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, в результате чего здание получило повреждения.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник ВСУ пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль, и отметил, что пострадавших и пожара не было.