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Военная операция на Украине ,  
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Дрон ВСУ пробил крышу нежилого здания в Воронежской области

Гусев: дрон ВСУ пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и пожара не было, на месте работают сотрудники оперативных служб. «Ситуацию держу на личном контроле», — добавил Гусев.

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Фото:РИА Новости

Утром 11 января Минобороны сообщило о перехвате дронов ВСУ в трех регионах. По данным ведомства, ночью украинская сторона предприняла попытку атаковать три российских региона — Тульскую, Ростовскую и Калужскую области. В последней беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале рассказал, что над регионом сбили два дрона самолетного типа.

Теги
Воронежская область беспилотники Украина Александр Гусев
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