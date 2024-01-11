Дрон ВСУ пробил крышу нежилого здания в Воронежской области

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и пожара не было, на месте работают сотрудники оперативных служб. «Ситуацию держу на личном контроле», — добавил Гусев.

Утром 11 января Минобороны сообщило о перехвате дронов ВСУ в трех регионах. По данным ведомства, ночью украинская сторона предприняла попытку атаковать три российских региона — Тульскую, Ростовскую и Калужскую области. В последней беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале рассказал, что над регионом сбили два дрона самолетного типа.