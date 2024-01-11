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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате дронов ВСУ в трех регионах

Минобороны: силы ПВО перехватили украинские дроны в трех регионах
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины в ночь на 11 января предприняли попытку атаковать три российских региона — Ростовскую, Тульскую и Калужскую области с помощью беспилотников, сообщило Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили дроны над регионами. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что украинский беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. В результате здание получило повреждения, пожара и пострадавших не было.

Глава Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале рассказал, что над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В результате падения обломков никто не пострадал.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона и снаряда над Белгородом
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.

Утром 10 января Минобороны сообщило, что российские средства ПВО ночью сбили украинский дрон самолетного типа над Саратовской областью. О сбитом беспилотнике также сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин. Он уточнил, что БПЛА сбили над территорией Энгельсского района.

Теги
Минобороны беспилотники Калужская область Тульская область Ростовская область Украина
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