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Байден встретился с сестрой осужденного в России за шпионаж Уилана

Джо Байден встретился с сестрой осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Президент США Джо Байден встретился с сестрой осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

Байден встретился с Элизабет Уилан, чтобы обсудить «усилия администрации по обеспечению освобождения» ее брата. Во встрече также принял участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден также позвонил родителям Пола Уилана.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы и, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения, пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы, он не признал вину.

Уилан заявил об опасениях, что США «оставят его позади» при обмене
Политика
Пол Уилан

Власти США не раз призывали Россию освободить Уилана, Байден обещал продолжать работу в этом направлении. Уилан критиковал действия американских властей и говорил, что считает себя брошенным родной страной. Решение не включить его в списки по обменам заключенными между США и Россией он расценил как «серьезное предательство».

Президент России Владимир Путин отмечал, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он непростой. Российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на взаимоприемлемых условиях, подчеркивал он.

Теги
Джо Байден Джейк Салливан Белый дом Пол Уилан
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