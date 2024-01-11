Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах

Минсельхоз ожидает снижение цен на куриные яйца в торговых сетях в ближайшее время, заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

«За последние 2 недели у производителей они [цены на куриные яйца] снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Титов подчеркнул, что Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты и предпринимает все необходимые меры для стабилизации цен на яйца.

В Национальном союзе птицеводов также ожидают скорого снижения цен на куриные яйца в рознице, заявил генидректор организации Сергей Лахтюхов. Он отметил, что после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на этот продукт стабилизировались и уже снизились в оптовом сегменте.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что сразу после Нового года спрос на куриные яйца снизился, и потребители больше не совершают «ажиотажных покупок». По его словам, запасы продукции в розничной торговле достаточны для полного удовлетворения спроса населения.

В сети продуктовых магазинов «Магнит» также заявили о снижении цен на яйцо в ряде регионов России. «Ожидаем, что в ближайшее время этот тренд распространится по всей географии», — сказали РБК в компании.

Цены на яйца начали резко расти по всей России осенью 2023 года. По данным Росстата, к 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%. Для исправления ситуации власти решили увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера действует с 1 января по 30 июня 2024 года. Партии куриных яиц уже поставили в Россию Азербайджан и Турция.

В то же время генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что поставки куриных яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен и другим позитивным эффектам. «По имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — сказала она.