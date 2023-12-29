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Экономика ,  
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Правительство утвердило обнуление пошлины на ввоз яиц до июля 2024 года

До 30 июня 2024 года ввозные пошлины на яйца будут обнулены. Соответствующие подтверждения российским импортерам будет выдавать Минсельхоз, а весной эту льготу можно будет получить через «Госуслуги»
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Правительство выпустило постановление, согласно которому вводится тарифная льгота в виде отмены уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Льгота будет действовать в отношении российских юрлиц и ИП, которые занимаются розничной торговлей, производством хлебобулочных изделий, приправ и пряностей и прочих пищевых продуктов.

Минсельхоз будет выдавать участникам внешнеторговой деятельности необходимые подтверждения, срок их действия закончится 30 июня будущего года. Прием заявлений на выдачу подтверждений на первом этапе будет осуществляться по почте или лично в министерство, с апреля появится возможность сделать это через единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), а с середины мая останется только эта возможность. Аналогично будет производиться выдача разрешений.

После ввоза и поставки яиц потребителям импортеры должны будут направить в Минсельхоз отчеты о реализации решения о выдаче подтверждения.

Согласно постановлению, изменения касаются таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза.

Абрамченко пообещала спад цен на яйца после предновогоднего ажиотажа
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С осени в России фиксируется ощутимый рост цен на яйца. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, сообщил Росстат.

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Владимир Путин на прямой линии 14 декабря заявил, что быстрый рост цен на яйца — это сбой в работе правительства. Он принес извинения россиянам.

Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и предложили обнулить ввозные пошлины. Начались также поставки из-за рубежа. 19 декабря в Россию прибыла первая партия азербайджанских яиц в количестве 612 тыс. штук.

Ростом цен на яйца заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Были возбуждены дела против нескольких производителей из Крыма (в республике, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата, с начала года был зафиксирован наибольший рост цен на яйца, на 68%), Кировской, Кемеровской, Воронежской, Ивановской областей и других регионов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
куриные яйца яйца таможенные пошлины подорожание

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