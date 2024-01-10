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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал об общении Путина с Шойгу по несколько раз в сутки

Песков: Путин общается с Шойгу несколько раз в сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин общается с министром обороны Сергеем Шойгу несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, довел ли президент до главы Минобороны проблемы семей погибших военных, с которыми он встречался в подмосковной резиденции Ново-Огарево в канун Рождества.

«Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный», — сказал он (цитата по ТАСС).

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7 января родственники погибших на специальной операции военнослужащих рассказали Путину о проблемах с оформлением федеральных выплат и военной ипотеки. Президент ответил им, что обсудит сложности, с которыми они сталкиваются, с главой Минобороны.

В начале осени 2023 года Путин рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, что постоянно созванивается с командирами, которые докладывают ему «с поля боя».

Он также неоднократно посещал штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушивал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров о ходе проведения военной операции. Например, подобные визиты были в августе и октябре 2023 года.

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Владимир Путин Сергей Шойгу Дмитрий Песков
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