Песков: Путин общается с Шойгу несколько раз в сутки

Песков рассказал об общении Путина с Шойгу по несколько раз в сутки

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин общается с министром обороны Сергеем Шойгу несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, довел ли президент до главы Минобороны проблемы семей погибших военных, с которыми он встречался в подмосковной резиденции Ново-Огарево в канун Рождества.

«Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный», — сказал он (цитата по ТАСС).

7 января родственники погибших на специальной операции военнослужащих рассказали Путину о проблемах с оформлением федеральных выплат и военной ипотеки. Президент ответил им, что обсудит сложности, с которыми они сталкиваются, с главой Минобороны.

В начале осени 2023 года Путин рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, что постоянно созванивается с командирами, которые докладывают ему «с поля боя».

Он также неоднократно посещал штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушивал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров о ходе проведения военной операции. Например, подобные визиты были в августе и октябре 2023 года.