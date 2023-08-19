Путин провел совещание в штабе военных в Ростове-на-Дону

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, сообщает Кремль.

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сказано в сообщении.

Кремль ранее сообщал о еще нескольких визитах Путина в штабы военных, действующих на Украине. В апреле глава государства провел совещания в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. В ходе них обсуждалась ситуация на этих направлениях боевых действий.

В марте Путин посетил командный пункт спецоперации в Ростове и на совещании тоже выслушал доклад Герасимова, кроме того, состоялась отдельная встреча с ним.

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