branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Сальдо назвал необоснованными разговоры о контроле ВСУ островов на Днепре Политика, 04:47
Путин провел совещание в штабе военных в Ростове-на-Дону Политика, 04:25
Метеорологи назвали «новой нормой» экстремальную жару Общество, 04:19
CNN узнал, когда Трамп может сдаться в тюрьму для ареста Политика, 04:04
Из-за лесного пожара на западе Канады эвакуировали тысячи людей Общество, 03:44
Брейвик подал в суд на Норвегию из-за «бесчеловечных» условий в тюрьме Политика, 03:15
Китай выступил против попыток США создавать военные блоки в Азии Политика, 03:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты в Нигере Политика, 02:26
В ФРГ отказались признать живым владельца OBI Хауба после фото в Москве Общество, 02:18
Великобритания попросила Россию вернуться к налоговым соглашениям Экономика, 01:50
Зеленский подписал закон о превращении бывшей резиденции Януковича в парк Политика, 01:18
На Украине освободили импорт антидронового оружия от налогов Политика, 01:11
Лавров не увидел перспективы переговоров России и Запада по Украине Политика, 00:43
Лавров призвал предотвратить ядерный конфликт из-за Украины Политика, 00:42
Политика ,  
0 

Путин провел совещание в штабе военных в Ростове-на-Дону

Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, сообщает Кремль.

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сказано в сообщении.

Кремль ранее сообщал о еще нескольких визитах Путина в штабы военных, действующих на Украине. В апреле глава государства провел совещания в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. В ходе них обсуждалась ситуация на этих направлениях боевых действий.

В марте Путин посетил командный пункт спецоперации в Ростове и на совещании тоже выслушал доклад Герасимова, кроме того, состоялась отдельная встреча с ним.

Материал дополняется