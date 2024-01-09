Шойгу заявил, что армия и флот получат самое современное вооружение

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Вооруженные силы России и Военно-морской флот продолжат получать современное оружие, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», — сказал он. Министр подчеркнул, что усилия сосредоточат на снабжении войск, которые участвуют в военной операции.

По словам Шойгу, в ближайшее время будет улучшена работа систем связи, повышена эффективность средств для разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за 2023 год поставки вооружений и техники в войска увеличились втрое. В целом количество закупаемых основных образцов военной техники повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз, отметил он.

Путин добавил, что нужно перестраивать работу системы связи, применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также развивать возможности спутниковой группировки не только в зоне военной операции.