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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал обсудить с Шойгу проблемы семей погибших на Украине

Путин пообещал обсудить с Шойгу проблемы семей погибших на Украине военных
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин сообщил, что обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу проблемы, о которых ему на встрече в Ново-Огарево рассказали семьи погибших в ходе военной операции на Украине военнослужащих.

«Я с министром переговорю прямо сегодня ночью еще раз. Позанимаемся этим», — пообещал Путин (цитата по ТАСС).

Проблемы, в частности, связаны с выплатами семьям погибших, рассказали главе государства.

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Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших участников военных действий на Украине. По его словам, эта встреча должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей всех уровней о необходимости поддержки семей военных. «Жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны. Надеюсь, что так и будет», — сказал он.

В Рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Вместе с ним на службу пришли семьи военнослужащих.

Теги
Владимир Путин Сергей Шойгу Военная операция на Украине
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