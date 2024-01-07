Путин пообещал обсудить с Шойгу проблемы семей погибших на Украине

Президент Владимир Путин сообщил, что обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу проблемы, о которых ему на встрече в Ново-Огарево рассказали семьи погибших в ходе военной операции на Украине военнослужащих.

«Я с министром переговорю прямо сегодня ночью еще раз. Позанимаемся этим», — пообещал Путин (цитата по ТАСС).

Проблемы, в частности, связаны с выплатами семьям погибших, рассказали главе государства.

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших участников военных действий на Украине. По его словам, эта встреча должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей всех уровней о необходимости поддержки семей военных. «Жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны. Надеюсь, что так и будет», — сказал он.

В Рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Вместе с ним на службу пришли семьи военнослужащих.