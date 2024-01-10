 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Подольские депутаты одобрили передачу городу аварийной котельной

В Подольске депутаты одобрили передачу котельной завода в собственность города
Проходная &laquo;Климовского специализированного патронного завода&raquo;
Проходная «Климовского специализированного патронного завода» (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Совет депутатов Подольска на внеочередном заседании одобрил передачу котельной «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ), авария на которой оставила в разгар морозов без отопления более 170 домов, в собственность города.

Сообщение об этом опубликовано на сайте совета, решение было принято единогласно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о решении передать частную котельную в собственность муниципалитета.

При анализе ситуации с аварией в сети теплоснабжения местные власти рассказали, что не имели доступа к котельной после аварии, поскольку она расположена на территории режимного объекта.

Как и почему замерзал Климовск. Хроника событий по часам
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Разрывы на теплотрассах в Подольске произошли 4 января, когда в регионе стояли морозы с температурой воздуха ниже минус 20 градусов.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Как рассказали источники РБК, на трубах, проходящих по территории режимных объектов завода, возникло минимум три разрыва. Трубы порвало также в нескольких местах Подольской теплосети за пределами завода. Из-за особого статуса объекта доступ сторонних ремонтных бригад к месту аварии организован не был, а разрывы попытались починить «своими силами».

В результате на несколько дней без отопления и горячей воды остались более 170 жилых домов в микрорайоне Климовск, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

По факту аварии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. Были задержаны замглавы администрации Подольска, начальник аварийной котельной и гендиректор ЗАО «КСПЗ». В городе ввели локальный режим ЧС.

По состоянию на утро 10 января в Климовске оставались без отопления 37 жилых домов, а также социальные объекты.

Теги
Подольск котельная отопление
Материалы по теме
Воробьев заявил, что после ЧП с отоплением в Подольске нужны миллиарды
Экономика
«Ростех» попросит у Путина патронный завод в Подольске после аварии
Экономика
Оставшимся без тепла жителям Подольска предложили временное жилье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 16:34
Российский паспорт не вошел в топ-50 самых привлекательных Политика, 16:56
Подольские депутаты одобрили передачу городу аварийной котельной Политика, 16:51
Главные премьеры CES-2024. Что показали Samsung, Sony, ASUS и другие Life, 16:46
Сбербанк начал поиск специалиста по международным расчетам в криптовалюте Крипто, 16:43
Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки БПЛА на Украине Политика, 16:38
Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли Спорт, 16:34
Половина Омска и часть области осталась без света Общество, 16:31
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Над Волгоградской областью сбили беспилотник Политика, 16:26
Менеджер путешественника Титова ответил на сообщения о крушении его яхты Общество, 16:22
Глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку после уголовного дела Политика, 16:16
В Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник Политика, 16:07
В декабре на Россию пришлось до 19% трафика крупнейших криптобирж Крипто, 16:06
Bloomberg назвал СПГ критическим вопросом для Байдена перед выборами Политика, 16:01
Москва выставила на аукцион квартиры в центре по цене от ₽5 млн Недвижимость, 15:57