Подольские депутаты одобрили передачу городу аварийной котельной

Проходная «Климовского специализированного патронного завода» (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Совет депутатов Подольска на внеочередном заседании одобрил передачу котельной «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ), авария на которой оставила в разгар морозов без отопления более 170 домов, в собственность города.

Сообщение об этом опубликовано на сайте совета, решение было принято единогласно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о решении передать частную котельную в собственность муниципалитета.

При анализе ситуации с аварией в сети теплоснабжения местные власти рассказали, что не имели доступа к котельной после аварии, поскольку она расположена на территории режимного объекта.

Разрывы на теплотрассах в Подольске произошли 4 января, когда в регионе стояли морозы с температурой воздуха ниже минус 20 градусов.

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Как рассказали источники РБК, на трубах, проходящих по территории режимных объектов завода, возникло минимум три разрыва. Трубы порвало также в нескольких местах Подольской теплосети за пределами завода. Из-за особого статуса объекта доступ сторонних ремонтных бригад к месту аварии организован не был, а разрывы попытались починить «своими силами».

В результате на несколько дней без отопления и горячей воды остались более 170 жилых домов в микрорайоне Климовск, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

По факту аварии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. Были задержаны замглавы администрации Подольска, начальник аварийной котельной и гендиректор ЗАО «КСПЗ». В городе ввели локальный режим ЧС.

По состоянию на утро 10 января в Климовске оставались без отопления 37 жилых домов, а также социальные объекты.