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Воробьев заявил о 12 остающихся без тепла многоэтажках в Климовске

Воробьев сообщил о 12 остаюшихся без тепла многоэтажных домах в Подольске
Сотрудник аварийной службы микрорайона Климовск
Сотрудник аварийной службы микрорайона Климовск (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла коммунальная авария и люди остались без отопления, осталось подвести тепло еще к 37 домам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», — рассказал Воробьев.

Власти города уточнили, что из неподключенных к теплу 37 домов — 12 многоэтажных домов находятся в центральной части города и 25 маленьких домов в микрорайоне Южный.

Работы по восстановлению теплоснабжения в оставшихся домах, как отметил губернатор, планируется завершить до конца дня 10 января.

Среди соцобъектов отопление подключили на подстанции скорой помощи и во взрослом отделении поликлиники, детское отделение подключат позже, сообщил Воробьев. Также в течение пяти дней планируется восстановить теплоснабжение в 20 школах и детских садах, работы начнутся с 11 января, добавил он.

Воробьев допустил строительство новой котельной после аварии в Климовске
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

4 января в подмосковном Подольске произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Климовск. В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители более 170 домов. Жители Климовска рассказали РБК, что вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой.

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В связи с аварией подмосковные следователи завели уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Был задержан заместитель главы администрации городского округа.

Воробьев объяснял, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Подольске нужно инвестировать «миллиарды рублей» в сферу ЖКХ. Он также говорил о планах по строительству новой котельной в Климовске.

Теги
Подольск Андрей Воробьев отопление теплоснабжение
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