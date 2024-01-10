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Суд третий раз оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Суд третий раз оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента
Моргенштерн
Моргенштерн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в России) получил третий штраф за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента. 

«Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как передает корреспондент «РИА Новости», рэпера оштрафовали за отсутствие плашки иноагента в публикациях в Telegram.

Представитель Моргенштерн (признан иноагентом) сообщила в суде, что он не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Она попросила прекратить производство по делу или назначить минимальное наказание.

На Моргенштерна завели административное дело из-за маркировки иноагента
Политика
Моргенштерн

21 июня и 16 ноября 2023 года рэпера уже два раза оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента на 40 тыс. рублей.

Минюст включил музыканта в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года из-за «осуществления политической деятельности».

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Как говорилось в обосновании действий Минюста, он получал деньги от Yoola Labs Ltd — официальной партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров. Осенью 2022 года рэпер уехал из России.

Теги
Персоны
Моргенштерн иностранный агент штраф Савеловский суд
Алишер Моргенштерн фото

Алишер Моргенштерн

певец, музыкант, шоумен
17 февраля 1998 года
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