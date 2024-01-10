Суд третий раз оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Суд третий раз оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в России) получил третий штраф за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.

«Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как передает корреспондент «РИА Новости», рэпера оштрафовали за отсутствие плашки иноагента в публикациях в Telegram.

Представитель Моргенштерн (признан иноагентом) сообщила в суде, что он не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Она попросила прекратить производство по делу или назначить минимальное наказание.

21 июня и 16 ноября 2023 года рэпера уже два раза оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента на 40 тыс. рублей.

Минюст включил музыканта в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года из-за «осуществления политической деятельности».

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Как говорилось в обосновании действий Минюста, он получал деньги от Yoola Labs Ltd — официальной партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров. Осенью 2022 года рэпер уехал из России.