На Моргенштерна завели административное дело из-за маркировки иноагента

Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В Савеловский районный суд поступил протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По ч. 4 ст. 19.34 КоАП максимальное наказание для физических лиц — штраф до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

16 ноября Савеловский районный суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение порядка деятельности иноагента. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб., протокол на рэпера составили 18 октября.

Законодательство об иноагентах обязывает граждан с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств, и маркировать посты в соцсетях.

Минюст включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года. Рэпера добавили в реестр из-за «осуществления политической деятельности». Деньги для этого он получал от Yoola Labs Ltd, говорилось в обосновании действий Минюста. Yoola Labs — официальная партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров.