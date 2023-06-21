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Моргенштерна оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал Моргенштерна на ₽40 тыс. за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) за то, что он не указал свой статус в соцсетях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России. Наказание в виде штрафа 40 тыс. руб.», — сообщили суде. РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна.

По этой же статье на ту же сумму Савеловский суд оштрафовал и политика Михаила Светова (признан иноагентом).

Согласно российскому законодательству, ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (производство материалов и их распространение иноагентом, в том числе через СМИ и интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента) предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Минюст России внес Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года. Согласно обоснованию, его добавили в реестр из-за осуществления политической деятельности, а деньги для этого он, по версии Минюста, получал от Yoola Labs Ltd.

Yoola Labs — официальная партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров. С ней сотрудничают, в частности, журналист Юрий Дудь (признан СМИ-иноагентом в апреле). Она зарегистрирована в Израиле.

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От адвокатов Моргенштера 23 мая прошлого года поступил иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра иноагентов. Рэпер не ведет политическую деятельность, а занимается культурой и искусством, подчеркнул его адвокат Сергей Жорин.

Сейчас Моргенштерн находится за границей. В ноябре 2021 года он выехал из России в Белоруссию, а затем направился в ОАЭ, сообщал телеканал РЕН ТВ. Это произошло после того, как председатель СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете. Жорин тогда заявил РБК о недоумении и предположил, что главу СК неверно проинформировали.

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Моргенштерн иноагент соцсети штраф суд
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