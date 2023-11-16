Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Протокол на рэпера составили 18 октября.
Законодательство об иноагентах обязывает граждан с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.
Минюст включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года. Рэпера добавили в реестр из-за «осуществления политической деятельности». Деньги для этого он получал от Yoola Labs Ltd, говорилось в обосновании действий Минюста. Yoola Labs — официальная партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров.
Рэпера неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Осенью 2022 года он уехал из России.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера