Сбербанк увеличил ставку по ипотеке

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сбербанк с 10 января повысил ипотечную ставку на 1,1%, минимальная ставка по программам на новостройки и вторичный рынок достигла 16,7%. Предложение банка по ипотечным кредитам представлено на сайте.

Минимальные ставки по базовым программам составляют:

«Приобретение строящегося жилья» — от 16,7%;

«Приобретение готового жилья» — от 16,7%;

«Строительство жилого дома» — от 16,7%;

«Загородная недвижимость» — от 17%;

«Коммерческая недвижимость» — от 18,2%;

«Гараж» — от 17,2%.

Ипотечные ставки по программам льготной ипотеки не изменились.

В середине декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 16% вместо 15%. Регулятор близок к «завершению цикла повышения ставки», сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Как она поясняла, пока эти меры призваны не допустить эффект «перегретого автомобиля», связанный с тем, что экономика России не успевает за спросом. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы», — сказала Набиуллина.

ВТБ в январе пообещал не повышать ипотечные ставки вследствие роста ставки ЦБ, хотя еще в декабре не исключал таких решений. В ноябре, до того, как Центробанк повысил ключевую ставку, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указывал на необходимость для регулятора ужесточать политику.

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«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена», — пояснял он.