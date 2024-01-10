Сбербанк увеличил ставку по ипотеке
Сбербанк с 10 января повысил ипотечную ставку на 1,1%, минимальная ставка по программам на новостройки и вторичный рынок достигла 16,7%. Предложение банка по ипотечным кредитам представлено на сайте.
Минимальные ставки по базовым программам составляют:
- «Приобретение строящегося жилья» — от 16,7%;
- «Приобретение готового жилья» — от 16,7%;
- «Строительство жилого дома» — от 16,7%;
- «Загородная недвижимость» — от 17%;
- «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%;
- «Гараж» — от 17,2%.
Ипотечные ставки по программам льготной ипотеки не изменились.
В середине декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 16% вместо 15%.
Регулятор близок к «завершению цикла повышения ставки», сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Как она поясняла, пока эти меры призваны не допустить эффект «перегретого автомобиля», связанный с тем, что экономика России не успевает за спросом. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы», — сказала Набиуллина.
ВТБ в январе пообещал не повышать ипотечные ставки вследствие роста ставки ЦБ, хотя еще в декабре не исключал таких решений. В ноябре, до того, как Центробанк повысил ключевую ставку, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указывал на необходимость для регулятора ужесточать политику.
«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена», — пояснял он.