В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли 13 вагонов

В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны

Движение поездов по перегону Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, где с рельсов сошли 13 вагонов, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

«10 января 2024 г. в 4:07 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур — Бушулей», — сказано в сообщении.

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на перегоне Алеур — Бушулей 8 января. Изначально в РЖД сообщили, что их было 14, однако затем уточнили, что вагонов 13. Как сообщили в МЧС, он столкнулся с порожним поездом, следовавшим в противоположную сторону. Часть вагонов опрокинулась на бок, другие сошли тележками. Также оказались наклонены две секции локомотива одного из поездов.

Движение на дороге остановили. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Вечером 9 января пресс-служба РЖД сообщила, что специалисты восстановили движение по одному из путей перегона.

В результате аварии было задержано несколько пассажирских поездов. Для части людей, которые не смогли ехать дальше из-за случившегося, назначили дополнительные поезда. Также РЖД объявила, что пассажиров доставят из Читы в Благовещенск и Хабаровск спецрейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора». В компании заявили, что пассажиры находятся в тепле, им предоставили питание и пообещали начислить баллы в качестве компенсации.