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В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны

В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли 13 вагонов

Движение поездов по перегону Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, где с рельсов сошли 13 вагонов, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

«10 января 2024 г. в 4:07 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур — Бушулей», — сказано в сообщении.

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на перегоне Алеур — Бушулей 8 января. Изначально в РЖД сообщили, что их было 14, однако затем уточнили, что вагонов 13. Как сообщили в МЧС, он столкнулся с порожним поездом, следовавшим в противоположную сторону. Часть вагонов опрокинулась на бок, другие сошли тележками. Также оказались наклонены две секции локомотива одного из поездов.

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Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Движение на дороге остановили. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Вечером 9 января пресс-служба РЖД сообщила, что специалисты восстановили движение по одному из путей перегона.

В результате аварии было задержано несколько пассажирских поездов. Для части людей, которые не смогли ехать дальше из-за случившегося, назначили дополнительные поезда. Также РЖД объявила, что пассажиров доставят из Читы в Благовещенск и Хабаровск спецрейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора». В компании заявили, что пассажиры находятся в тепле, им предоставили питание и пообещали начислить баллы в качестве компенсации.

Теги
Забайкалье сход вагонов
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