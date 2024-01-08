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РЖД сообщили о сходе 14 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае

РЖД: в Забайкальском крае сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщила компания РЖД.

Пострадавших и угрозы экологии нет, уточнил перевозчик. В связи с произошедшим в РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, к месту выехали восстановительные поезда со станций «Зилово» и «Шилка». Авария привела к остановке двух пассажирских поездов из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск. Причины произошедшего выясняются, добавили в РЖД.

Протяженность Забайкальской железной дороги составляет 3336 км. Она расположена на территории Забайкальского края и Амурской области.

В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

11 ноября 2023 года в Рязанской области грузовой состав — 19 вагонов — сошел с путей после взрыва. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц». В результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы.

Источник, близкий к МВД, и источник в территориальном отделении полиции сообщили РБК, что при движении грузового состава в районе станции Дягилево в Рязанской области произошел «хлопок» и сход семи вагонов поезда № 2018 с минеральными удобрениями. В результате аварии железнодорожное полотно получило повреждения.

Теги
РЖД сход с рельсов грузовой поезд Забайкальский край
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