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Четыре пассажирских поезда задержали в Забайкалье из-за аварии

РЖД: в Забайкальском крае задерживаются четыре пассажирских поезда
Часть пассажиров перевезут на самолетах, некоторым придется ждать дополнительного поезда
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Забайкальском крае задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается в телеграм-канале РЖД: это поезд № 392, выехавший из Читы в Благовещенск; № 2 и 10, следовавшие по маршруту Москва — Владивосток, а также № 9 Владивосток — Москва.

Накануне, 8 января, на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Как сообщили в МЧС, он столкнулся с порожним поездом, следовавшим в противоположную сторону. Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, под наклоном находятся две секции локомотива одного из поездов.

Движение на дороге остановили, следователи завели уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры»
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Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Как сообщили в РЖД, для части пассажиров назначили дополнительный поезд в Читу. Также запланированы специальные авиарейсы из Читы в Благовещенск и Хабаровск, их выполнят «Аэрофлот» и «Аврора». В компании заявили, что пассажиры находятся в тепле, им предоставили питание, а в качестве компенсации обещают начислить премиальные баллы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Забайкальский край РЖД железная дорога
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