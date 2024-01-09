Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры»

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Часть пассажиров поездов, которые не смогли продолжить движение из-за аварии грузового поезда на Забайкальской железной дороге, отправят рейсами авиакомпаний «Аврора» и «Аэрофлот», сообщила компания РЖД в своем телеграм-канале.

«Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании «Аврора» (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании «Аэрофлот» (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика», — говорится в сообщении.

Самолетами перевезут пассажиров поездов № 2, следовавшего из Москвы во Владивосток, и № 392, следовавшего по маршруту Чита — Благовещенск. В Читу их доставят дополнительными рейсами от станции Чернышевск-Забайкальский.

Из-за остановки движения по магистрали были задержаны также поезда № 9 Владивосток — Москва и № 10 Москва — Владивосток. Для пассажиров первого состава назначили дополнительный поезд, который отправится в Москву из Чернышевска с остановками изначального поезда.

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае 8 января в 19:17 мск. В результате происшествия никто не пострадал, ущерба для окружающей среды тоже не было. РЖД создали оперативный штаб, который возглавил генеральный директор Олег Белозеров. В работах по ликвидации последствий аварии принимают участие более 300 специалистов, три ремонтных поезда и другая техника.

РЖД также сообщили, что люди в задержанных поездах находятся в тепле и обеспечены питанием, а также пообещали пассажирам дополнительные баллы в качестве компенсации за доставленные неудобства.

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Забайкальская железная дорога проходит по территориям двух субъектов — Забайкальского края и Амурской области, ее протяженность составляет более 3 тыс. км.