МЧС: вагоны сошли с рельсов в Забайкальском крае из-за столкновения с поездом

В МЧС назвали причину схода вагонов поезда с рельсов в Забайкальском крае

Сход вагонов грузового поезда на перегоне Бушулей-Алеур Забайкальской железной дороги произошел из-за столкновения с порожним поездом, шедшим в противоположную сторону, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«На перегоне Бушулей-Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что 14 сошедших с рельсов вагонов были наполнены углем, пять из них опрокинулись на бок, девять сошли тележками. Еще две секции локомотива одного из поездов оказались под наклоном.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что по факту схода рельсов возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

После схода вагонов с рельсов в РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, к месту выехали восстановительные поезда со станций «Зилово» и «Шилка». Авария привела к остановке двух пассажирских поездов из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск.

Протяженность Забайкальской железной дороги составляет 3336 км. Она находится на территории Забайкальского края и Амурской области.