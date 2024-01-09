Соглашения России с Латвией и Данией о двойных налогах утратили силу

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Соглашения России об избежании двойного налогообложения с Латвией и Данией прекратили действие, говорится в сообщениях российского Министерства иностранных дел на портале публикации правовых актов.

Как напомнили в ведомстве, соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов Россия и Латвия подписали 20 декабря 2010 года. Аналогичный договор был заключен с Данией 8 февраля 1996 года.

В марте 2023 года Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции. Ведомства отметили, что в феврале 2023 года Евросоюз включил Россию в черный список юрисдикций, которые не сотрудничают с Брюсселем в налоговой сфере.

В начале августа 2023 года Путин своим указом приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. В список вошли 38 государств, которые поддержали санкции против России. Среди них — США, Польша, Дания, Финляндия и Латвия.