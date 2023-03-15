Путину предложили отменить договоры о налогах с недружественными странами

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Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции.

«В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа», — сообщили в пресс-службе Минфина.

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