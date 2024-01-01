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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Президент Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря со стороны ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года — теракт, заявил президент Владимир Путин.

Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ
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«Потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня. Что такое РСЗО, вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом», — заявил президент на встрече с военными, которые проходят лечение в госпитале им. Вишневского (цитата по ТАСС).

Президент заявил, что по гражданскому населению города был нанесен целенаправленный удар.

Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 24
Политика
Фото:Reuters

Центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря, в результате погибли 24 человека, еще 108 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть дети.

Москва созвала заседание Совбеза ООН по факту обстрелов Белгорода, в ходе которого постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал атаку на город заранее спланированным «актом терроризма» против мирного населения. По его словам, за этим стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. Небензя также предупредил об ужесточении реакции России на рост числа угроз в отношении нее.

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Владимир Путин

политик, президент России
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