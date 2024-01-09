Гладков сообщил о состоянии трех раненных после обстрела Белгорода

Трое пострадавших, получивших ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района вечером 8 января, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Гладков.

По словам главы Белгородской области, пострадавшие — женщина и двое мужчин. «Женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — уточнил Гладков.

По данным Минобороны, над Белгородом вечером 8 января сбили десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Примерно в то же время Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

С конца декабря 2023 года Украина неоднократно обстреливала Белгород с помощью РСЗО. 30 декабря центр города попал под удар ракет «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядов РСЗО Vampire чешского производства. В результате погибли 25 человек, пять из них дети, пострадали около 110.