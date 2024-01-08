При обстреле Белгорода пострадали три человека

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей на подлете к городу, в результате обстрела пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — уточнил глава региона.

Бригады скорой помощи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

После обстрела в двух многоквартирных домах Белгорода выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. Гладков добавил, что на стоянке неназванного предприятия произошел пожар — загорелись четыре грузовых автомобиля, оперативные службы потушили огонь.

Ранее Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. По данным Минобороны, над Белгородом сбили десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Телеграм-канал Mash добавил, что удар пришелся на юго-восток города.

С конца декабря 2023 года Украина неоднократно обстреливала Белгород с помощью РСЗО. 30 декабря центр города попал под удар ракет «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядов РСЗО Vampire чешского производства. В результате погибли 25 человек, пять из них дети, пострадали около 110.