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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода пострадали три человека

Гладков: при обстреле Белгорода пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей на подлете к городу, в результате обстрела пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — уточнил глава региона.

Бригады скорой помощи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

После обстрела в двух многоквартирных домах Белгорода выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. Гладков добавил, что на стоянке неназванного предприятия произошел пожар — загорелись четыре грузовых автомобиля, оперативные службы потушили огонь.

Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Ранее Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. По данным Минобороны, над Белгородом сбили десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Телеграм-канал Mash добавил, что удар пришелся на юго-восток города.

С конца декабря 2023 года Украина неоднократно обстреливала Белгород с помощью РСЗО. 30 декабря центр города попал под удар ракет «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядов РСЗО Vampire чешского производства. В результате погибли 25 человек, пять из них дети, пострадали около 110.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область Белгород Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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