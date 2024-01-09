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Общество ,  
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Россияне чаще других иностранцев посещали Казахстан в 2023 году

Минтуризм: россияне чаще других иностранцев посещали Казахстан в 2023 году
Астана
Астана (Фото: lara-sh / Shutterstock)

Больше всего туристов, посетивших Казахстан в период с января по сентябрь 2023 года, приехали из России — 356 850 человек. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта республики со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Второе место заняли туристы из Китая: за первые девять месяцев 2023 года в Казахстан приехали 75,1 тыс. китайских туристов. На третьем месте оказались туристы из Турции — 41,1 тыс. В пятерку наиболее часто посещавших Казахстан путешественников вошли граждане Индии (34,7 тыс. человек) и США (28,1 тыс. человек).

Всего с января по сентябрь 2023 года Казахстан посетили 834,9 тыс. иностранных туристов. Это на 225 тыс. человек больше, чем в 2022 году, — тогда в страну приехали 609,8 тыс. иностранцев.

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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

По данным МВД Казахстана, со дня объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года в страну въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. человек. На получение гражданства Казахстана по состоянию на 27 сентября 2022 года подал заявку 441 россиянин. По данным казахстанского Минтруда на 29 ноября того же года, с начала частичной мобилизации в республику приехали более 400 тыс. россиян, около 100 тыс. из них остались в стране.

Из данных ФСБ России следует, что число выездов россиян в Казахстан, а также Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 года стало рекордным за пять лет — 9,7 млн. Казахстан вошел в тройку самых популярных направлений — туда выехали из России почти 1,3 млн раз.

Теги
Казахстан россияне туризм
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