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Пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину на Сахалине

СК: на Сахалине пьяный 16-летний подросток сжег заживо спящего бездомного

Пьяный подросток сжег заживо бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в «ВКонтакте».

По данным следствия, ночью 7 января 16-летний молодой человек, будучи пьяным, поссорился с 46-летним мужчиной без определенного места жительства.

Подросток с помощью зажигалки поджег полиэтиленовую упаковку и поджег одежду спящего в коридоре общежития мужчины. Он умер на месте от множественных ожогов и обугливания всей поверхности тела, уточнили в ведомстве.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).

Теги
Сахалинская область сжигание подросток
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