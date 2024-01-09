Пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину на Сахалине

Пьяный подросток сжег заживо бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в «ВКонтакте».

По данным следствия, ночью 7 января 16-летний молодой человек, будучи пьяным, поссорился с 46-летним мужчиной без определенного места жительства.

Подросток с помощью зажигалки поджег полиэтиленовую упаковку и поджег одежду спящего в коридоре общежития мужчины. Он умер на месте от множественных ожогов и обугливания всей поверхности тела, уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).