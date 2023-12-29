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Общество ,  
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В Подмосковье убили отца Владимира Легойды

В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды
В подмосковном Видном нашли тело Романа Легойды, отца руководителя пресс-службы патриарха Кирилла. По предварительной версии, его убили, сказал источник РБК, близкий к МВД.
Роман Легойда
Роман Легойда (Фото: ENews112 / Telegram)

В Видном обнаружили труп 90-летнего Романа Легойды — отца журналиста, главы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды, сообщил РБК источник близкий к МВД. Об этом также сообщает телеграм-канал «112».

СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины, не называя его имя. По данным ведомства, тело 90-летнего мужчины с множеством колото-резанных ран обнаружили 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе.

«112» уточняет, что Роман Легойда стал жертвой нападения днем, когда гулял с внуком. Источник РБК говорит, что тело находится в овраге и доступ к нему затруднен.

Владимир Легойда родился 8 августа 1973 года в Кустанае (сейчас — город Костанай в Казахстане). После окончания школы переехал в Москву, где поступил в МГИМО на факультет международной информации. В 2005 году он вошел в состав совета Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, после чего начал сотрудничать с РПЦ. Он стал первым человеком без духовного образования, занявшим пост в Синодальном отделе Московского патриархата. Легойда отвечает за взаимодействие Русской православной церкви с общественными организациями и руководит пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Легойда РПЦ убийство Видное

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