В Татарстане убили мать участника военной операции

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного, проходящего службу в зоне военной операции на Украине, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Дело возбудили по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). По подозрению в совершении преступления в розыск объявили двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

26 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что двое мигрантов убили мать бойца военной операции. По информации канала, военнослужащему дали отпуск, он приехал домой повидаться с мамой. До этого она рассказала ему, что влюбилась в иностранца и собирается взять ипотеку. По приезде военного встретили отец и брат, матери дома не было. Не обнаружив ее ни на работе, ни на съемной квартире, они обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что убийцей стал возлюбленный женщины — 22-летний мигрант. Вместе со своим братом он напал на мать бойца военной операции, расчленил ее и избавился от тела по частям.