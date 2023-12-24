Подозреваемый в убийстве девушки в центре Москвы убил еще одного человека

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мужчина, убивший этой ночью 25-летнюю девушку, на допросе сознался в еще одном убийстве девушки, сообщает московская прокуратура.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1986 года рождения нанес ножевые ранения своей сожительнице в квартире жилого дома в Мукомольном проезде. Женщина скончалась на месте.

«В ходе расследования фигурант сообщил о совершении еще одного убийства. По предварительным данным, мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, убил еще одну девушку», — говорится в сообщении.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, на контроле прокуратуры привлечение его по ст. 105 УК России (убийство двух лиц, максимальное наказание предусматривает пожизненный срок), добавили в ведомстве.

SHOT сообщает, что 25-летнюю уроженку Краснодара Владу убил 37-летний Алексей Варакин — серийный маньяк и убийца проституток. По данным телеграм-канала, в 2010 году мужчина убил двух девушек-эскортниц, которых решил обокрасть. Накануне он приехал к 25-летней Владе, которая также работала проституткой, и после отказа провести с ним ночь ударил ее ножом в шею, а затем нанес ножевые ранения себе.

Девушка заперлась в комнате, позвонила подруге и сообщила, что ее убивают. Та вызвала полицию. Прибывшие сотрудники нашли тело Влады, а выжившего мужчину увезли в больницу.

Варакина SHOT и Baza называют уроженцем Ташкента, у которого нет регистрации на территории России. Он страдает психическим расстройством и ранее лечился в психиатрической больнице, отмечает SHOT. Убитым девушкам, по данным телеграм-канала, он пытался отрезать головы.